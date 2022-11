Bruno Le Maire reconnaît "des abus sur les recours à des cabinets de conseil"

Bruno Le Maire a avoué que les ministères étaient "allés trop loin, depuis des années", qu’il s’agisse du gouvernement actuel ou des gouvernements précédents. "On avait pris sans doute trop l’habitude de dire ‘l’administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil’", a-t-il estimé.

"Ce qui compte est ce que nous faisons pour répondre aux abus qui ont eu lieu sur le recours à des cabinets de conseil extérieurs", a-t-il tenu à rappeler, ajoutant que "cette dérive a été corrigée" avant d'évoquer plusieurs chiffres au sein de son ministère : Bercy aurait réduit de 34% le recours à ces cabinets entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022.

"Je pense que c'est la même tendance ailleurs", a ajouté le ministre de l’Économie et des Finances, indiquant qu’il était préférable de s’appuyer en priorité "sur son administration, surtout quand on a une administration de la qualité exceptionnelle du ministère de l’Économie et des Finances".