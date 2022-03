McKinsey : quel est ce cabinet qui complique la campagne d'Emmanuel Macron ?

La force du cabinet réside dans la division de ses activités en 22 pôles sectoriels (aérospatial et défense, automobile, industrie minière ou pétrolière, médias, ONG, tourisme, logistique et infrastructures de transport...) et douze pôles de compétences fonctionnels (marketing et vente, risques, stratégie et finance d'entreprise, développement durable...).

En 2020, le cabinet a été désigné comme le meilleur des cabinets de conseils mondiaux. McKinsey est très attractif pour les étudiants sortant de grandes écoles et est réputé pour faire passer les entretiens d'embauche les plus difficiles au monde. Aussi, les patrons des plus grandes entreprises mondiales ont débuté ou effectué une partie de leur carrière chez McKinsey. Parmi eux : Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, maison mère de Google ; le Premier ministre grec, Kyriákos Mitsotákis ; le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, ou encore Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook.