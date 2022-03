McKinsey : "S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal", lance Emmanuel Macron

Le président de la République a également répondu aux accusations autour de ces contrats le plus souvent non divulgués au public. "On a l'impression qu'il y a des combines, c'est faux", a-t-il indiqué. "Aucun contrat n'est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics" a ajouté Emmanuel Macron, avant de lancer : "Que quiconque a la preuve qu'il y a manipulation mette le contrat en cause au pénal."