Médecins en colère : les professionnels de santé manifestent et déposent leurs stéthoscopes

La revendication centrale du collectif demeure le doublement du tarif de base de consultation (de 25 à 50 euros) pour créer un "choc d'attractivité" vers une médecine de ville en manque de bras, écrasée par les tâches administratives et qui ne séduit plus les jeunes. "Médecins pour demain" a présenté ses propres propositions pour lutter contre les déserts médicaux, préconisant des "cabinets éphémères" dans les zones sous-dotées et des incitations à l'installation de jeunes praticiens.