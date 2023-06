La liberté d'installation des médecins bientôt restreinte ?

Selon une copie de l'amendement obtenue par France Inter, ce dernier suggère que "toute nouvelle installation d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste est subordonnée à l'autorisation de l'agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste". Et "si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins (…), l'autorisation est délivrée de droit".

"Nous disons aux médecins 'n'allez plus vous installer là où les besoins de santé sont déjà pourvus, là où l'offre de soin est correctement assurée'", a expliqué Guillaume Garot. "N'allez plus vous installer ici, mais vous pourrez vous installer où vous voulez ailleurs, là où il y a des besoins de santé. On encadre cette liberté d'installation, on la régule", a-t-il ajouté.