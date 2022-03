Meeting d'Éric Zemmour dimanche : comment la place du Trocadéro est devenue un symbole à droite

Une large place surplombant la Seine et offrant un point de vue unique sur la Tour Eiffel ; une dalle blanche et lisse entourée par le palais de Chaillot. La place du Trocadéro, située dans le riche et chic 16e arrondissement de Paris, offre un cadre propice aux images de foule, devant le monument le plus connu du pays. Depuis 2012 et un meeting de Nicolas Sarkozy, elle est devenue un lieu emblématique pour la droite française, qui l'a souvent choisie pour organiser de grands événements, en raison de sa photogénie, sa situation géographique et sa capacité à accueillir des dizaines de milliers de personnes.