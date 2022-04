S'il est réélu, Emmanuel Macron nommera un Premier ministre plus écolo que jamais

Pour son meeting d'entre-deux-tours, Emmanuel Macron a tout misé sur l'écologie. Alors qu'un récent rapport du Giec indique que l'humanité n'a que trois ans pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, et que le président-candidat doit puiser dans l'électorat de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon pour espérer l'emporter dimanche prochain, il a consacré une grande partie de son discours marseillais à cette thématique. "Il faut aller 2 fois plus vite que ce que nus sommes allés ensemble ces 5 dernières années, et on va le faire", "la politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas", a-t-il assuré.