Méga-bassine de Sainte-Soline : Gérald Darmanin engage la dissolution de "Soulèvements de la terre"

"Ce faisant, SLT joue un rôle majeur dans la conception, la diffusion et l'acceptation de modes opératoires violents, favorisant et valorisant ainsi le processus de radicalisation d'une partie de la mouvance écologiste et d'ultra-gauche, et doit, pour ce motif, être regardé comme provoquant des agissements violents contre les personnes et les biens", poursuivent les services de la place Beauvau. "Cette provocation est suivie d'effets, les actions de sabotages et des violences à l'encontre des forces de l'ordre démontrant l'impact du discours porté par SLT auprès de ses membres."

"Lors de ces différentes actions, de nombreux membres de SLT ont été interpellés et certains condamnés", conclut le ministère. "La poursuite des actions est assumée et fait craindre de nouvelles actions violentes."