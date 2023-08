"Meilleurs communicants qu'écologistes" : la charge de la ministre Agnès Pannier-Runacher contre EELV sur LCI

La ministre a toutefois laissé la porte ouverte aux autres forces de gauche, ne manquant pas de souligner que les partis de la Nupes menaient leurs universités d'été en "ordre dispersé" et défendaient des "positions différentes" sur le nucléaire. "Nous avons besoin de réunir les composantes politiques autour du sujet majeur de l'énergie", a-t-elle insisté, indiquant travailler actuellement sur la loi de programmation énergie et climat. "J'interpelle les oppositions qui veulent travailler avec moi pour porter ce projet et construire une politique énergétique et de lutte contre le dérèglement climatique, qui soit à la fois en faveur de la sobriété et efficacité énergétique, mais également des énergies renouvelables et du nucléaire", a-t-elle appelé.