Face aux Françaises : nous avons vérifié 8 déclarations des candidat(e)s

Zemmour : l'écart salarial entre femmes et hommes est-il de "de 5%" ?

Il a (presque) changé de discours. Celui qui, en novembre dernier, expliquait qu’il n'y avait "vraiment aucun écart de salaire entre femmes et hommes", reconnaît désormais que ce phénomène existe. Mais préfère en atténuer l’ampleur. Selon Eric Zemmour, l’égalité des salaires entre les deux sexes avance étant donné que, désormais "à travail égal et à poste équivalent", l'écart salarial n’est plus que de 5%. C'est vrai, selon les données de l'Insee.

Tandis qu’il y a 23,7% de différences de salaires nets entre les hommes et les femmes quel que soit le temps de travail, ce taux tombe à 18,4% sur l’ensemble des contrats à temps plein et à 9% pour les salaires à temps de travail égal et à compétence égale. Et chute à 5% si l’on ne compare que les salaires à temps de travail égal et à poste équivalent.