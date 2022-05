"Maltraitance sociale", "technocrate socialiste" : l'opposition fustige la nomination de Borne à Matignon

Chez les écologistes, les réactions ne sont guère plus enthousiastes. Sandrine Rousseau a réagi avec des emojis, saluant la nomination d'une femme, mais condamnant le fait qu'elle soit "libérale". Dans le même esprit, EELV indique, via un communiqué, "se réjouir de voir, pour la seconde fois dans l’histoire de la cinquième République, une femme accéder à Matignon". Mais le parti de souligner la responsabilité d'Elisabeth Borne "de ces cinq ans de perdus pour le climat", et fustige sa "politique brutale à l’égard des personnes les plus vulnérables dans le pays avec notamment la mise en œuvre de la réforme de l’Assurance chômage".