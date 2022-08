"L'abondance continue pour ses amis les riches" : Jean-Luc Mélenchon cible Emmanuel Macron

Ce mercredi matin, le président de la République avait appelé le gouvernement et la majorité à "l'unité" pour faire face à "la grande bascule" liée aux effets de la crise climatique et à "la fin de l'abondance". Citant les effets de la guerre en Ukraine, débutée il y a six mois jour pour jour, et de la crise climatique, il a mis en avant "la fin de l'abondance", que ce soit "des liquidités", "des produits de technologie", des matières premières ou de l'eau. À cela, s'ajoutent "la fin des évidences", comme de la démocratie, et "la fin de l'insouciance".