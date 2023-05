Menacé, le maire de Saint-Brévin-les-Pins démissionne et dénonce le "manque de soutien de l'État"

C'est une décision lourde de sens, prise en concertation avec ses proches. Mercredi 10 mai, le maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, a annoncé avoir remis la veille sa démission à la préfecture de Loire-Atlantique. Un choix acté "pour des raisons personnelles, notamment suite à l'incendie criminel perpétré à (son) domicile et au manque de soutien de l'État, et après une longue réflexion menée avec (sa) famille", selon un communiqué publié sur Facebook et confirmant une information d'Ouest-France.