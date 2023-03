Menaces contre les femmes politiques : visée, Yaël Braun-Pivet témoigne sur LCI

Après les témoignages des députés Renaissance Aurore Bergé et Marie Lebec, Yaël Braun-Pivet révèle à son tour être la cible de menaces. Sur LCI le dimanche 26 mars, elle dit avoir reçu une lettre d'insultes, vraisemblablement envoyée par le même expéditeur qui avait menacé l’enfant d’Aurore Bergé. "Salut la grosse truie juive", "on n’a plus de zyklon, mais des barres de fer pour éliminer cette saloperie de youde"... La présidente de l’Assemblée nationale lit des passages de ce courrier de deux pages et apporte son témoignage, consternée, des violences physiques ou verbales envers les élus.