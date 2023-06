Mercure, pesticides, plastifiants et "terres rares" retrouvés dans les cheveux de sénateurs socialistes

En juillet 2022, 26 sénateurs et sénatrices socialistes volontaires ont confié une mèche de leurs cheveux au laboratoire privé et indépendant tocSeek. Ce mardi, le groupe a révélé les résultats de ces analyses, d'après un dépistage de 1800 polluants organiques et 49 métaux. Et les résultats sont sans appel : tous sont contaminés au mercure, aux pesticides ou encore aux "terres rares", parfois dans des proportions supérieures à la population générale.