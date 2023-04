"Mes propos ont dépassé ma pensée" : un élu de Mayotte s'excuse après ses déclarations sur des migrants irréguliers

En quelques heures, la polémique a enflé. Le vice-président du conseil départemental de Mayotte, Salime Mdéré, s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir appelé, lundi 24 avril, à "peut-être tuer" des jeunes migrants irréguliers responsables de violences sur l'île, qu'il a décrits comme des "terroristes". L'élu était interrogé sur la chaîne Mayotte La Première sur l'opération des forces de l'ordre baptisée "Wuambushu", destinée à déloger des migrants en situation irrégulière des bidonvilles sur le territoire. Il est revenu sur ses propos dans un post Facebook, dans lequel il présente ses excuses.

"Mes propos - qui sont à la hauteur de ma passion pour cette île - ont dépassé ma pensée et je m'excuse bien volontiers s'ils ont pu heurter", écrit-il. "Si je soutiens cette opération et m'inquiète des conditions de son démarrage (...), je n'en reste pas moins très attaché au respect de l'État de droit et ne peut aucunement souhaiter que se mette en place une justice expéditive, qui conduirait Mayotte dans le chaos", poursuit le représentant départemental, dont les propos ont suscité l'indignation dans l'opposition mais aussi dans le camp présidentiel.