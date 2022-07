Pouvoir d'achat : la majorité se résout à des concessions pour s'assurer du soutien de l'opposition

Parmi les principales mesures du texte figurent les revalorisations anticipées de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales, l'augmentation de 3,5% du traitement des agents publics, une aide inflation sous conditions de ressources de 100 euros, auquel s'ajouteront 50 euros par enfant. On y trouve également la prolongation de la remise carburant de 18 centimes et du bouclier tarifaire sur l'énergie, la suppression de la redevance audiovisuelle ou encore le triplement de la prime Macron (défiscalisée et exonérée de cotisations sociales).

Les députés examineront les 20 articles du projet de loi sur le pouvoir d’achat en première lecture jusqu’à jeudi, avant de se pencher sur le projet de budget rectificatif pour 2022 qui doit permettre de financer et compléter ces mesures. L'adoption définitive, à l'issue d'une navette avec le Sénat, est programmée au 7 août.