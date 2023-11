Tempête Ciarán : Emmanuel Macron attendu en Bretagne ce vendredi pour "échanger avec des habitants"

Il se rend au chevet des sinistrés. Au lendemain du passage de la tempête Ciarán, qui a fait au moins dix morts, dont deux en France, et engendré de nombreux dégâts, le président Emmanuel Macron est attendu en Bretagne, vendredi 3 novembre, en début d'après-midi, où il va "remercier des forces de secours" et "échanger avec des habitants", a annoncé l'Élysée.

"Le chef de l'État souhaite pouvoir rencontrer et remercier des forces de secours qui ont été mobilisées durant et après le passage de la tempête et dont l’action a été déterminante", a fait valoir la présidence. "Il échangera également avec des habitants qui ont eu à traverser cette épreuve", a-t-on ajouté, alors que la Bretagne a été touchée par des vents particulièrement violents, jusqu'à 207 km/h à la Pointe du Raz, provoquant notamment des coupures d'électricité pour 1,2 million de personnes.