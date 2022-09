À quoi sert le Conseil national de la refondation, qui s'ouvre ce jeudi ?

Le Conseil national de la refondation (CNR) a deux objectifs : "revivifier notre démocratie" et "faire face à des enjeux qui sont extrêmement forts pour le pays", a indiqué l'Élysée. En mettant "autour de la table l'ensemble des forces vives de la nation", pour "un dialogue direct, interactif, franc et sans filtre", la méthode du CNR se veut donc nouvelle et révolutionnaire, dans la lignée du "grand débat national" consécutif à la crise des Gilets jaunes et de la Convention citoyenne pour le climat. "Ce sera très interactif, et donc pas du tout dans une méthode descendante", a promis l'Élysée, alors qu'Emmanuel Macron est accusé de présider le pays de manière très verticale.

L'Élysée marque une "volonté d'inscrire cette démarche dans la durée" et promet de premiers résultats dès 2023. Le CNR se déclinera dans les territoires et le Haut-commissariat au plan sera chargé du suivi et de l'avancée des chantiers partout en France. "L'intention du président de la République est de poursuivre cette démarche pour faire des étapes à des points réguliers sur l'avancement de l'ensemble des chantiers thématiques", a expliqué l'Élysée.