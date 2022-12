Métiers en tension : Darmanin précise les contours du titre de séjour avant le débat sur la loi immigration

Le locataire de Beauvau a confirmé que les critères d'attribution devraient être discutés avec la représentation nationale au Parlement. "Combien d'ancienneté il faudra sur le sol national ? Est-ce qu'il faudra être là depuis plus de deux ans, plus de trois ans, plus de cinq ans ? Évidemment, plus vous remontez l'âge de l'ancienneté, plus vous limitez les possibilités de régularisation", a-t-il déclaré. "Est-ce qu'on doit quantifier le nombre de personnes régularisées chaque année ? Est-ce qu'on doit mettre des quotas ? Pour l'instant le texte du gouvernement ne le prévoit pas mais nous sommes ouverts au débat parlementaire", a-t-il ajouté, jugeant également nécessaire de revoir la liste des métiers en tension, qui par exemple aujourd'hui ne comprend pas ceux de la restauration.