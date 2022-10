"Des exploitations de charognards" : Olivier Véran dénonce les récupérations politiques du meurtre de la petite Lola

Dénonçant notamment "des récupérations, via des hashtags pour inciter à des manifestations à but politique, de ce drame", Olivier Véran a tenu à rappeler que le temps judiciaire était différent du mouvement politique. "En République, c'est à la justice de faire son travail et la justice passera. Nous voulons évidement que les auteurs soient punis, avec la plus grande sévérité", a ajouté le porte-parole du gouvernement, répondant aux accusations de laxisme de la part de certains politiques à droite et à l'extrême droite.

"Je ne mets pas sur un pied d’égalité le fait de questionner et le fait de juger et de surexploiter", a encore déclaré le porte-parole, reconnaissant pouvoir s'interroger sur le système des OQTF notamment. Lors de la conférence de presse en sortie de Conseil des ministres mercredi, Olivier Véran avait ainsi reconnu que l'exécutif devait "faire mieux" sur les expulsions d'immigrés irréguliers.

Pour autant, pour le porte-parole du gouvernement, le lien entre ce système d'expulsions et le meurtre de la petite Lola à l'âge de 12 ans, est "non pas précoce" mais "inadapté". Rappelant que l'enquête était en cours, Olivier Véran a jugé "extrêmement prématuré [d'] essayer de trouver des responsabilités autres que celle d'une femme qui a commis cet assassinat [sic] et ces viols sur une petite fille".