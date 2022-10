Meurtre de Lola : Éric Zemmour ne serait "pas choqué" par une peine de mort contre la principale suspecte

L'ancien prétendant à l'Élysée (7,07%) a également assuré qu'il ne serait pas non plus offusqué d'une condamnation à mort si la suspecte avait été de nationalité française, même s'il n'aurait alors pas organisé de manifestation. "La même petite fille tuée par un Français constituerait un crime affreux, et la personne devrait être condamnée", a insisté le dirigeant du parti d'extrême-droite. "Philosophiquement, pour ces gens-là aussi, la peine de mort ne me choque pas."