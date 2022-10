La principale suspecte du meurtre de Lola était sous le coup d'une OQTF : que disent les chiffres sur ce dispositif d'éloignement ?

Un reproche à l'image de ceux repris depuis plusieurs heures par la droite et l'extrême droite. Sur Twitter, Eric Ciotti a regretté que le "taux d'exécution des OQTF" soit "dérisoire". "6% en 2021 !", a-t-il écrit, quand Stéphane Ravier (ex-RN désormais dans les rangs d'Eric Zemmour) affirmait que cet indicateur a baissé "de 22,3% à 5,6% sur les dix dernières années". Derrière les chiffres et les graphiques en tout genre, on fait le point sur ce dispositif et la manière dont il est exécuté.