Meyer Habib de nouveau candidat, après l'invalidation de son élection

Meyer Habib de retour devant les électeurs. L'ex-député, dont l'élection avait été invalidée par le Conseil constitutionnel pour des "irrégularités", se représente dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Ce scrutin doit se dérouler les 2 et 16 avril.

"Je ne cèderai à aucune intimidation, je ne renierai aucun de mes engagements, je resterai à votre service (...) Je l’emporterai à nouveau, ce qui constituera le démenti le plus cinglant aux mensonges et à la diffamation de ma déloyale adversaire. Je serai au rendez-vous", a ce lundi expliqué Meyer Habib, apparenté LR avant son élection. Cette dernière avait été annulée par le Conseil constitutionnel début février en raison d'"irrégularités" et "manœuvres" de ses sympathisants "de nature à altérer la sincérité du scrutin" : "des messages appelant à voter" pour le candidat le jour du scrutin ou des appels durant lesquels "il a pu irrégulièrement être proposé aux électeurs de voter par internet à leur place".