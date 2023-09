Migrants, IVG, fin de vie : une visite et des désaccords entre le pape François et Emmanuel Macron

Une visite pour acter des désaccords entre Paris et le Vatican. Au cours de sa journée marseillaise, le pape François et le président de la République Emmanuel Macron ont eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Et probablement, malgré la bonne entente entre les deux dirigeants, de tirer la conclusion qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde sur plusieurs sujets particulièrement sensibles.

Le souverain pontife, qui a longuement évoqué la situation des migrants en Méditerranée, a ainsi lancé un appel et un avertissement aux pays européens pour plus de tolérance et d'accueil. Ce qui, à ce jour, ne correspond pas vraiment à la politique affichée par le gouvernement. "Deux mots ont résonné, alimentant la peur des gens : 'invasion' et 'urgence'. Mais ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent hospitalité", a clamé le pape. Ils "ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter", a-t-il ajouté, regrettant que "plusieurs ports méditerranéens" se soient fermés. Vendredi, déjà, le souverain pontife avait fustigé "l'indifférence" et la "peur" dans une Europe tentée par le repli face aux migrants.

Si Gérald Darmanin a applaudi du bout des doigts les propos du pape au palais du Pharo, le ministre de l'Intérieur martelait, ces derniers jours, que la France "n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa", sauf les réfugiés politiques.