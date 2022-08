Gérald Darmanin annonce le report du projet de loi immigration

Ces derniers jours, Gérald Darmanin avait déjà proposé le conditionnement d'un titre de séjour à "l'obtention d’un certificat prouvant la maîtrise du français et l’acceptation des valeurs de la République". Afin d'expulser les étrangers délinquants, il souhaite également la suppression des dispositions l'interdisant comme le mariage ou une arrivée en France avant l'âge de 13 ans, assumant "une forme de double peine", comme il avait pu le déclarer la semaine dernière.

Parmi les nouvelles mesures, le ministre propose qu'une décision d'expulsion soit prononcée "dès le rejet de la demande d’asile" et que les recours devant la Cour nationale du droit d'asile se fassent devant un juge unique, contre trois actuellement. Le ministre propose aussi une "forte réduction du nombre de procédures applicables" en matière d'expulsion pour diminuer les délais de recours et "simplifier les règles du contentieux des étrangers", disant s'appuyer sur les recommandations du Conseil d’État et du rapport du sénateur LR François-Noël Buffet.