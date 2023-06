"Sortir plus de 800.000 personnes de la rue" : un plan à 500 millions d'euros contre le mal-logement

"Sortir plus de 800.000 personnes de la rue en dix ans", c'est l'objectif du second volet quinquennal pour le "Logement d'abord", qui sera présenté, mardi 20 juin, par Olivier Klein aux acteurs de la solidarité. Dans une interview au quotidien La Croix, le ministre délégué à la Ville et au Logement a annoncé, lundi 19 juin, le lancement de ce nouveau plan avec une enveloppe de 500 millions d'euros, soit le double des 250 millions qui y étaient déjà consacrés entre 2017 et 2022, pour octroyer directement un logement pérenne aux personnes mal logées. Lors de son discours de présentation des résultats du volet logement du Conseil national de la refondation (CNR), la Première ministre, Élisabeth Borne, avait déjà acté une rallonge de 160 millions d'euros.

"Notre objectif, c'est de financer, en plus de ce qui a déjà été fait, 100.000 logements très sociaux en cinq ans, 10.000 places en pensions de famille et 30.000 en intermédiation locative", a-t-il déclaré, ambitionnant de sortir "plus de 800.000 personnes de la rue en dix ans". Le précédent plan a déjà permis à "440.000 personnes de quitter la rue pour accéder à un logement", soit un rythme "multiplié par trois par rapport à la période précédente", selon Olivier Klein, pour qui il s'agit d'une "petite révolution".