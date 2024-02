Nicole Belloubet à l'Éducation : "qu'elle ne s'inscrive pas dans la feuille de route de Macron", clame le syndicat Unsa

Nicole Belloubet a été nommée jeudi ministre de l'Éducation nationale en lieu et place d'Amélie Oudéa-Castéra. Interrogée par TF1info, la secrétaire générale du syndicat des enseignants Unsa espère qu'elle ne "s'inscrira pas dans la feuille de route d'Emmanuel Macron". "Sur le papier, elle ne porte pas la politique éducative actuelle", veut-elle croire.

Après Pap Ndiaye, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra, l'Éducation nationale va connaître son quatrième ministre du second quinquennat d'Emmanuel Macron. À l'occasion de la composition complète du gouvernement, l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet a été nommée ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. À 68 ans, cette ancienne rectrice "connaît la maison", se réjouit auprès de TF1info Élisabeth Allain-Moreno, secrétaire générale du syndicat des enseignants (UNSA). Mais si les attentes sont nombreuses, l'espoir que suscite sa nomination est moins palpable.

Le parcours de Nicole Belloubet ne ressemble toutefois pas à celui de ses prédécesseurs. Du temps où elle était rectrice, elle a notamment démissionné pour dénoncer des suppressions de postes. Plus récemment, en 2016, elle avait critiqué dans un article les "fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse", défendus aujourd'hui par le gouvernement Attal et le président Emmanuel Macron. "Elle a porté des choses que nous pouvons partager", reconnaît Élisabeth Allain-Moreno. "Il va falloir que ses convictions se traduisent dans les actes. Nous attendons que son parcours serve à l'école et qu'elle ne s'inscrive pas dans la feuille de route d'Emmanuel Macron. Sur le papier, elle ne porte pas la politique éducative actuelle, et son parcours le montre."

"J'ose espérer qu'il n'y aura pas une métamorphose de cette femme politique"

Reste que Gabriel Attal a été clair, au moment de devenir Premier ministre le mois dernier. "J'emmène l'école avec moi à Matignon", a-t-il souligné. "Cette phrase a-t-elle été prononcée parce qu'Amélie Oudéa-Castéra allait être nommée, et qu'il savait que le reproche allait lui être fait de ne pas connaître les dossiers ?", se demande la secrétaire générale du syndicat des enseignants. "Il s'agissait peut-être d'une manière de rassurer après avoir nommé quelqu'un qui n'est pas de la maison. Mais ce n'est pas le cas de Nicole Belloubet."

Le syndicat attend désormais que l'Élysée et Matignon laissent la nouvelle ministre donner le ton. "Nous savons que ni Emmanuel Macron ni Gabriel Attal ne lâcheront ce sujet", admet Élisabeth Allain-Moreno. "Qu'ils soient garants des enjeux de l'école et des moyens pour qu'elle tourne, c'est une chose, qu'ils en soient les pilotes, c'est autre chose, et ce n'est pas normal."

Au moment de la passation de pouvoir, ce vendredi matin, Nicole Belloubet n'a cependant pas promis un changement de cap. Elle "poursuivr(a) la mise en œuvre" des mesures récemment annoncées par Emmanuel Macron et Gabriel Attal, a-t-elle indiqué. "J'ose espérer qu'il n'y aura pas une métamorphose de la femme politique engagée pour l'école publique et laïque en France", souhaite tout de même la secrétaire générale du syndicat des enseignants.