Missak Manouchian au Panthéon : Marine Le Pen se rendra à la cérémonie malgré les réserves d'Emmanuel Macron

Marine Le Pen se rendra mercredi à la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. La veille, dans un entretien à "L'Humanité", Emmanuel Macron avait déclaré que "les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes". Des propos qualifiés d'"outrageants" par l'entourage de la patronne des députés RN.

Marine Le Pen refuse de s'effacer. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale participera mercredi à la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missak et Mélinée Manouchian, indique son entourage ce lundi, au lendemain des réserves exprimées dans L'Humanité par Emmanuel Macron. "Les forces d’extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes", avait indiqué le président français dans cet entretien.

"Malgré les propos outrageants du président de la République, Marine Le Pen se rendra à la cérémonie d'hommage solennel de la Nation", fait savoir ce lundi l'équipe de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle. Plus tôt dans la mâtinée, la formule avait déjà suscité l'ire du RN. "Emmanuel Macron commet une lourde faute politique et, plus grave, une faute morale impardonnable", avait publié lundi matin sur X le parti à la flamme.

Comparant la cérémonie avec l'hommage à Robert Badinter, où les élus du RN étaient absents à la demande de la famille, le président de la République avait estimé lors de son interview que "l'esprit de décence, le rapport à l'histoire devraient les conduire à faire un choix". Missak Manouchian et 23 de ses compagnons d'armes vont entrer au Panthéon mercredi, un "acte de reconnaissance" de la résistance communiste et étrangère à l'occupant nazi.