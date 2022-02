"Mission Convaincre" : ces trois fois où le Rassemblement national s'est trompé sur l'immigration

Cependant, ce chiffre représente l'estimation la plus basse, étant donné que "la plupart des migrants ont peu de connaissances de l'AME et n'ont pas tous la capacité à se saisir d'un dispositif complexe", comme l'expliquait l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) en novembre 2019. Selon ce groupe de chercheurs "seules 51%" des personnes sans titre de séjour et résidant en France depuis plus de trois mois étaient effectivement couvertes par cette aide. Dès lors, l'un des co-auteurs de l'étude, Jérôme Wittwer, évaluait que l'on pouvait multiplier par deux le nombre de bénéficiaires de l'AME. Ce qui donnerait plus de 736.000 clandestins en France à ce jour. Soit un chiffre similaire à celui communiqué par Gérald Darmanin, le dimanche 21 novembre, qui estimait que 600.000 à 700.000 personnes se trouvaient dans le pays sans papier.

Si ce chiffre est difficile à mesurer, celui de la présidente du RN apparait comme surévalué. Pour en savoir plus, retrouvez notre article sur la question ici.