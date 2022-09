Mobilisation en faveur du pouvoir d'achat : à quoi s'attendre le 29 septembre ?

Une autre journée de mobilisation divise les forces politiques et syndicales de gauche : celle appelée de ses vœux par La France insoumise, qui aura lieu le 16 octobre. Et cette fois-ci, c'est la CGT qui ne souhaite pas y participer. "Il faut des mots d’ordre plus offensifs, nous nous parlons d’augmentation des salaires par exemple", a expliqué ce jeudi sur LCI le leader de la CGT Philippe Martinez, en référence aux motifs invoqués pour cette "marche contre la vie chère et l’inaction climatique". Aussi, il estime que ce sont aux syndicats d'organiser ces rendez-vous. "Il faut que les syndicats, dans leurs domaines, puissent agir. On accepte les soutiens mais on ne veut pas se faire dicter un certain nombre de choses par les partis politiques." Il pense également qu'organiser une telle marche le dimanche "ça limite le nombre de grévistes" et l'impact de la grève.