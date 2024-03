Mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po : Gabriel Attal dénonce une "lente dérive", une enquête ouverte

En déplacement à Chartres, le Premier ministre Gabriel Attal est revenu sur la mobilisation pro-palestinienne survenue mardi 12 mars à Sciences po Paris. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire la lumière sur les faits. Il a par ailleurs réaffirmé sa volonté de faire respecter les principes de la République, "en tout temps et en tout lieu".

Gabriel Attal revient à la charge. Après être intervenu au conseil d'administration de Sciences Po Paris, aux côtés de la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, le Premier ministre, en déplacement ce jeudi 14 mars à Chartres (Eure-et-Loir), est revenu sur la mobilisation pro-palestinienne survenue ce mardi 12 mars dans cet établissement, durant laquelle des "propos accusatoires" envers une association d'étudiants juifs "ont été prononcés" à la tribune, selon la direction.

"Il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours et qui permettront d'établir le déroulé des faits sur ce qu'il s'est passé", a débuté Gabriel Attal avant de déplorer "une forme de lente dérive liée à une minorité agissante qui veut imposer une forme de pensée dominante au sein de cette institution."

"Une forme de culture du 'pas de vague'"

Le Premier ministre a justifié sa position en rappelant qu'il s'était engagé à refuser "partout et en tout lieu toute forme de 'pas de vague'". Par conséquent, "je ne peux pas accepter que dans l'école qui forme une partie des cadres dirigeants de l'État, s'installe une forme de culture du 'pas de vague' où face à un certain nombre de dérives que tout le monde constate, on laisse les choses se faire", a-t-il insisté.

Sans dire précisément ce à quoi il faisait référence, Gabriel Attal a expliqué qu'il ne voulait pas que Sciences Po, "ou toute autre école ou université, deviennent la voie d'eau de l'arrivée de cette pensée et de ces actions, de ces initiatives visant à refuser qu'un débat démocratique puisse se tenir." Or, selon lui, ces dernières années, "beaucoup disent 'on ne peut plus organiser un débat démocratique public à Sciences Po sans avoir à prévenir la préfecture de police avant'. Parfois, c'est même des personnalités extérieures qui finalement renoncent à venir et sont empêchées de venir pour pouvoir débattre dans cette institution."

Des versions qui s'opposent

Pour garantir le respect des principes républicains, l'ancien ministre de l'Éducation national a donc rappelé que l'article 40 avait été saisi pour faire la lumière sur les faits. Par ailleurs, la feuille de route de l'administrateur provisoire de Sciences Po Paris devra "réunir les conditions pour inverser cette pente". Cette question fera partie des critères de sélection de la future direction. Enfin, le contrat de financement qui lie l'État à cette grande école prendra également en compte l'avancée de cet objectif.

Gabriel Attal a tenu à distinguer les mobilisations politiques au sein de l'école des "dérives" constatées. "J'ai fréquenté les bancs de Sciences Po et il y avait très souvent des débats internationaux et nationaux. Il ne s'agit pas de le remettre en cause", a-t-il assuré, soulignant néanmoins que l'établissement ne pouvait "pas être un lieu où on accepte que les principes républicains soient foulés aux pieds."

Cette mise au point du Premier ministre intervient alors que les versions s'opposent sur ce qu'il s'est passé lors de cette mobilisation à Sciences Po. La direction de l'établissement rapporte des "propos accusatoires" à l'encontre d'une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), le président de cette association, Samuel Lejoyeux, précisant qu'il lui avait été refusé l'accès au rassemblement, parce qu'"on ne veut pas de sionistes ici."

A contrario, Léa, membre du comité Palestine de Science Po, a assuré auprès de LCI qu'"au moins quatre étudiants de l'UEJF étaient présents dans l'amphithéâtre." Selon elle, "cela n'a posé aucun problème. L'étudiante qui n'a pas été autorisée à rentrer, c'est parce qu'elle a filmé à plusieurs reprises des étudiantes pro-palestiniennes et a posté sur les réseaux sociaux sans leur consentement en disant qu'elles étaient des soutiens du Hamas, ce qui a conduit à du cyberharcèlement."