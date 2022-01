Mobilisation sociale pour les salaires : que proposent les candidats à la présidentielle ?

À l'extrême-droite, Marine Le Pen comme Eric Zemmour ont également fait des propositions sur la question des salaires. La candidate du Rassemblement nationale a ainsi proposé dans une tribune des Échos publiée en novembre, que les entreprises appliquent une hausse de salaire de 10% à leurs salariés gagnant jusqu'à trois fois le Smic, en échange de quoi, celles-ci seraient exonérées de cotisations patronales sur cette augmentation.

L'ancien polémiste a quant à lui proposé d'augmenter de 100 euros par mois les travailleurs au Smic "grâce à la baisse des impôts sociaux". Il souhaite aussi défiscaliser la prime de participation, qui permet de redistribuer les bénéfices de l'entreprise aux salariés, et la rendre obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés. Actuellement, cette prime est obligatoire dans les entreprises à partir de 50 salariés.

Eric Zemmour, dans son programme, veut par ailleurs exonérer totalement d'impôts et de cotisations sociales les heures supplémentaires. Aujourd'hui, celles-ci sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 5000 euros par an et de cotisations sociales salariales dans la limite d'un taux de 11,31%.