MoDem : François Bayrou et dix autres personnes jugés en octobre dans l'affaire des assistants d'eurodéputés

Pour les juges d'instruction, si ces délits présumés n'ont pas causé "d'enrichissement personnel des députés ou des cadres du parti", ils ont "bénéficié" à l'ex-UDF puis au MoDem en allégeant leur masse salariale.

"Il aura fallu six années et demi pour que, après enquête et instruction, la plupart des accusations soient réduites à néant", a réagi mardi auprès de l'AFP François Bayrou. "Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, (Sylvie) Goulard, Maud Gatel et, deux ans après sa mort, Marielle de Sarnez sont lavés de tout soupçon de détournement", a-t-il ajouté. "Et nous pourrons enfin, au procès, apporter les mêmes justifications sur les quatre ou cinq contrats à temps partiel datant d'il y a quinze ans (!) qui demeurent attaqués". "Mais entre-temps, la calomnie et les rumeurs auront fait des dégâts irréparables", a regretté le président du MoDem.