Modifier la Constitution pour un troisième mandat d'Emmanuel Macron ? La mise au point de Richard Ferrand

"À titre personnel, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire. La limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc", déclarait-il dimanche dans Le Figaro. "Tout cela corsète notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Ça affaiblit notre vie politique en qualité et en densité, et la rend moins attractive. Changeons tout cela en préservant le bicamérisme et le Conseil constitutionnel, gardien vigilant des principes républicains et des libertés publiques", ajoutait l'ancien député breton. Des propos plutôt flous, qu'il a tenté d'éclaircir ce lundi.