Remaniement : quels sont les ministres qui vont quitter le gouvernement Borne ?

Car les règles du jeu étaient claires. Celles et ceux qui auront échoué à se faire élire député devront démissionner. Une consigne simple fixée par Emmanuel Macron qui pousse au moins trois ministres vers la sortie. Encore en poste, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin et la secrétaire d'État chargée de la Mer, Justine Bénin, savent d'ores et déjà qu'elles perdent leur place au gouvernement.

Elisabeth Borne va également devoir trouver la successeure au ministère des Outre-mer. Après avoir passé à peine plus d'un mois à la tête du ministère, Yaël Braun-Pivet a déjà quitté son poste, le 21 juin, afin de devenir la première présidente de l'Assemblée nationale. En tout, cela fait quatre ministres certains de quitter l'exécutif. Des postes d'autant plus difficiles à pourvoir qu'il faut remplacer quatre femmes dans le but de respecter la parité.