Notation de la dette : "ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réputation économique de la France", affirme Olivia Grégoire

Les agences de notation Fitch et Moody's dévoileront ce vendredi leur notation de la dette française. Une annonce suivie de près par le gouvernement, après une série de déconvenues budgétaires. "Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réputation économique de la France", a toutefois tenu à relativiser la ministre déléguée aux Entreprises, au Tourisme et à la Consommation.

Le gouvernement est-il prêt à prendre connaissance de la notation de la dette française, dévoilée cet après-midi par les agences Fitch et Moody's ? "Oui !", répond ce vendredi matin sur TF1 Olivia Grégoire, ministre déléguée aux Entreprises, au Tourisme et à la Consommation. Ce moment est suivi de près par l'exécutif, alors que le gouvernement doit faire face à une série de déconvenues budgétaires ces dernières semaines, entre croissance abaissée, déficit public qui dérape et 10 milliards d'euros d'économies à trouver en urgence.

"On a un problème de recettes, Bruno Le Maire l'a expliqué longuement : il nous manque 20 milliards d'euros, analyse Olivia Grégoire, invitée de 'Bonjour ! La Matinale TF1'. Il n'y aura pas de nouvelles mesures avant ce verdict ce soir. Il n'y aura pas de volte-face. Nous avons un gouvernement vigilant, attentif et courageux pour mettre en place les mesures économiques et que la trajectoire soit respectée." Une volonté de rassurer, alors que le risque d'une dégradation de la note est bel et bien réel, selon de nombreux économistes.

Olivia Grégoire a tenu à relativiser ces résultats. "La France ne se résume pas uniquement aux finances publiques, avance l'ancienne porte-parole du gouvernement. C'est aussi la France qui est la plus attractive en Europe. C'est important, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réputation économique de la France." L'agence Moody's peut par ailleurs choisir, comme elle l'avait fait en octobre, de laisser passer ce rendez-vous semestriel sans rendre d'avis.