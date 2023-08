Mort de Prigojine : la France ironise sur le taux de mortalité élevé parmi les proches de Poutine

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a estimé jeudi qu'existaient "des doutes raisonnables" sur "les conditions" du crash aérien. "On ne connaît pas encore les conditions dans lesquelles ce crash a eu lieu. On peut avoir des doutes raisonnables", a fait valoir ce jeudi Olivier Véran sur France 2. Le porte-parole du gouvernement s'est refusé à explicitement évoquer la marque du Kremlin sur cet accident qui aurait coûté la vie à Evguéni Prigojine, son adjoint et huit autres passagers. Néanmoins, alors que Joe Biden a estimé que "peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose", Olivier Véran a abondé : "C'est par principe une vérité qu'on peut établir".