Bernard Pignerol, fondateur de SOS Racisme et dirigeant de LFI, est décédé

"La détresse nous frappe" : Bernard Pignerol, fondateur de SOS Racisme et dirigeant de La France insoumise (LFI), est décédé dimanche 21 mai d'un cancer, a annoncé l'ancien candidat à la présidentielle de LFI, Jean-Luc Mélenchon, dont il était un proche collaborateur. Conseiller d'État, fondateur et vice-président du mouvement SOS Racisme de 1984 à 1993, Bernard Pignerol a été membre de 1988 à 2002 de la Gauche socialiste, un courant du Parti socialiste dirigé par celui qui deviendra ensuite le leader insoumis. Il a également été conseiller international du maire de Paris Bertrand Delanoë de 2007 à 2014.

"Ce matin, Bernard Pignerol, notre camarade, est passé dans la mort. Le cancer l'a tué. La détresse nous frappe. Il était un dirigeant et un militant essentiel du mouvement insoumis, dont il a été un des plus brillants et actifs fondateurs", a tweeté Jean-Luc Mélenchon, dimanche. "Sa famille, son couple souffre et nous tous aussi sa famille élargie, celle des militants. Il était un compagnon et un ami essentiel pour moi et pour beaucoup d'entre nous", a-t-il poursuivi dans un message signé de son nom.