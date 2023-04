Mort de François Léotard, ancien ministre de la Culture et de la Défense

Le président de la région Sud Renaud Muselier a salué "un homme d'État et de territoires" qui fut "quatre fois député du Var et maire de Fréjus pendant 20 ans". "Homme de conviction et d'engagement, les armées gardent de lui le souvenir d'un homme profondément attaché à la souveraineté et à l'indépendance de la France", a loué le ministre des Armées Sébastien Lecornu.

Précoce et ombrageux, sportif et stressé, ce politique en qui beaucoup voyaient un présidentiable en puissance avait quitté la politique dans les années 2000. Mis en cause dans l'un des volets de l'affaire Karachi, il avait été définitivement condamné en mars 2021 à deux ans de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende.