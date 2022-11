Mort de l'ancien ministre et homme d'affaires Bernard Tapie : retour sur une carrière incomparable

Au milieu des années 1990, Bernard Tapie voit sa réussite - et surtout sa fortune - lui échapper. Outre l’affaire OM-VA, dans laquelle il sera condamné à deux ans de prison dont huit mois ferme, il est englué dans les affaires Testut et du Phocéa. Devenu inéligible et ayant l’interdiction de faire des affaires, il doit prendre un nouveau virage. Il s’improvise alors comédien. Claude Lelouch le fait tourner en 1996 dans "Hommes, Femmes, mode d’emploi". Il fait également un détour dans le rap en chantant en 1998 "C’est beau la vie" avec Doc Gynéco. C'est surtout au théâtre et à la télévision que Bernard Tapie va consacrer son temps au cours des années 2000.

Sans jamais oublier toutefois son interminable combat judiciaire contre le Crédit Lyonnais. En 2008, un tribunal arbitral lui donne raison. Nanard empoche plus de 400 millions d’euros. Une somme qu’il devra rendre quelques années plus tard en raison d’un arbitrage jugé litigieux et de nouveaux éléments compromettants. Le 9 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Paris prononce une relaxe générale, mais le parquet fait appel. Bernard Tapie, très affaibli, tient à comparaître. Mais son état de santé provoque le report du procès à mai 2021. Un procès en appel qui cette fois-ci se tient malgré l'état de santé de l'ancien ministre et la demande de renvoi de ses avocats.