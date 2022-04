Décès à 75 ans de l'ancien ministre et maire socialiste de Dunkerque Michel Delebarre

Michel Delebarre n'est plus. L'ancien député et ministre socialiste, bras droit de Pierre Mauroy et maire de Dunkerque pendant 25 ans, est décédé à Lille à 75 ans. "Michel Delebarre nous a quittés ce matin (...) Michel Delebarre aura mené de nombreux projets qui marquent encore notre quotidien", a annoncé le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete sur son compte Facebook, confirmant une information de La Voix du Nord.

"Au gré de sa longue carrière, qui l'aura amené à devenir ministre de la République, il aura su tisser un lien de confiance et d'estime réciproque avec les Dunkerquois. En sa mémoire, les drapeaux de Dunkerque seront mis en berne", a-t-il ajouté.

Michel Delebarre est décédé à Lille, où il était depuis plusieurs mois accueilli dans un Ehpad, "très affaibli" notamment par un grave diabète, a précisé à l'AFP le sénateur PS du Nord, Patrick Kanner.