Mort de Nahel : la cagnotte de soutien à la famille du policier peut-elle être fermée ?

Interrogé à ce sujet ce lundi matin, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a estimé que tout le monde était en droit de participer à une cagnotte en ligne. Toutefois, "ça ne va pas dans sens de l'apaisement. Et j'ai une question en filigrane, c'est que l'initiative de cette cagnotte est M. Messiha, et je me demande s'il n'y a pas dans tout ça une instrumentalisation. [...] Tout ce qui met de l'huile sur le feu en ce moment est inutile, inopportun", a-t-il déclaré sur France Inter.

Si elle était saisie, la justice pourrait se prononcer et intervenir pour obliger à la suppression de la cagnotte. C'est déjà arrivé dans le passé. En 2019, une cagnotte avait été ouverte pour le Gilet jaune Christophe Dettinger, placé en garde à vue pour avoir été filmé en train de frapper deux gendarmes. Suspendue par Leetchi après la dénonciation de cette dernière par des syndicats policiers et des responsables politiques, la justice avait réclamé deux ans plus tard, en janvier 2021, son annulation et la restitution des fonds aux contributeurs.