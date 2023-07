Les violences urbaines, nouveau révélateur des divisions au sein de la Nupes

Samedi, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure s'était dit "en profond désaccord" avec Jean-Luc Mélenchon sur son positionnement vis-à-vis des violences urbaines. "Nous avons raison d'appeler au calme et au retour à la paix civile", a-t-il déclaré aux journées d'été du courant minoritaire du parti. Pour lui, si le point de départ des émeutes est "une colère qu'il faut entendre et à laquelle il faut donner une réponse", "on ne peut pas donner le sentiment d'encourager et d'accepter la violence". "J'appelle l'ensemble des élus de la Nupes à appeler au retour de la paix civile", avait-il déclaré un peu plus tôt dans la semaine, dans une déclaration adressée en particulier aux Insoumis.

Toutefois, il "ne pense pas qu'on ait franchi la barrière républicaine" avec LFI, a-t-il précisé à la presse. "Je suis à la fois vraiment favorable à une démarche unitaire au sein de la Nupes, mais ça ne m'oblige pas à être aligné", a-t-il ajouté.