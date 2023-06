Violences suite à la mort de Nahel : le gouvernement occupe le terrain, entre apaisement et fermeté

Apaisement mais fermeté. Telle est la ligne du gouvernement ce jeudi, deux jours après la mort de Nahel, tué par un policier et alors que des violences ont eu lieu dans plusieurs communes. Dans la matinée, plusieurs de ses membres se sont rendus dans les communes victimes de dégradations la nuit dernière : la Première ministre à Garges-lès-Gonesse (Seine-Saint-Denis) avec le ministre du Logement Olivier Klein, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était à Mons-en-Barœul et Tourcoing (Nord), le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et à Fresnes (Val-de-Marne).

L'objectif est d'éviter l'embrasement et la réédition des émeutes de 2005. Cette année-là, les banlieues des grandes villes s'étaient embrasées après la mort de deux adolescents, Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un transformateur en tentant d'échapper à la police à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).