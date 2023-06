"L'État n'a pas repris le contrôle" : sur LCI, Sébastien Chenu "réclame" l'instauration de l'état d'urgence

Magasins pillés, mairies ou écoles dégradées, bus incendiés... De nombreuses villes de région parisienne et de province se réveillent, vendredi 30 juin, avec les stigmates d'une nouvelle nuit de violences urbaines, la troisième d'affilée depuis la mort de Nahel, tué lors d'un contrôle de police, mardi 27 juin, à Nanterre. Pour éviter un nouvel embrasement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait mobilisé, jeudi 29 juin, 40.000 policiers et gendarmes, "quatre fois plus" que les effectifs déployés la nuit précédente, et fait appel à des unités d'intervention d'élite comme le Raid ou le GIGN.

"Force est de constater que l'État n'a pas repris le contrôle, l'autorité de l'État, l'autorité républicaine n'a pas été rétablie. Au contraire, la nuit d'hier soir a été bien pire que celle d'avant-hier", a fustigé le porte-parole du RN, Sébastien Chenu, invité de Marie Chantrait sur LCI. "Nous devons, le ministre de l'Intérieur doit ramener l'autorité, doit ramener le calme. C'est l'appel au calme que nous lançons avec le Rassemblement national depuis le début, mais l'appel surtout à la mobilisation de tous les moyens de sécurité dont notre pays dispose, y compris l'utilisation, comme le font un certain nombre de maires, de couvre-feux."