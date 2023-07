Violences urbaines : les réseaux sociaux "au cœur d’une partie des difficultés", affirme Christophe Béchu sur LCI

Selon l’exécutif, les réseaux sociaux ont eu pour effet d’amplifier les violences. "On est confrontés à des phénomènes nouveaux de violence et de délinquance qui s’appuient sur la viralité des réseaux sociaux", souligne le ministre, qui évoque un début de réflexion sur la manière de les réguler. "Il y a à la fois comment on évite la diffusion de ce type de contenus et comment, si les choses s’emballent, à défaut de couper, on va ralentir une forme de flux", poursuit-il. "Ce n'est pas l'annonce d'une loi de censure, en aucune manière. Ce n'est ni l'esprit ni les mots du président", assure Christophe Béchu.