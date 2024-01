Emmanuel Macron rendra hommage à Jacques Delors et à sa "méthode" ce vendredi

Emmanuel Macron présidera vendredi un hommage national à Jacques Delors aux Invalides. Il saluera "le parcours d’une figure de la scène politique française et européenne" et s'attardera sur la "méthode Delors", a fait savoir l'Élysée. La cérémonie sera à suivre en direct sur TF1 et LCI à partir de 10h15.

L'immense majorité de la classe politique nationale et européenne a salué un grand architecte de l'Europe, le 27 décembre dernier à l'annonce de la mort de Jacques Delors. Ce vendredi, le président de la République lui rend hommage lors d'une cérémonie organisée aux Invalides, en présence de nombreux dirigeants européens. Emmanuel Macron saluera "le parcours d'une figure de la scène politique française et européenne" et s'attardera sur la "méthode Delors", a fait savoir l'Elysée.

Bien sûr, devant un parterre de dirigeants européens tels que le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou le président du Conseil européen Charles Michel, il sera d'abord question de revenir sur l'héritage de Jacques Delors à la tête de la Commission européenne (1985-1995). Emmanuel Macron rappellera qu'il était "l'architecte d'une Europe unie", solidaire, "généreuse", à l'initiative d'Erasmus, du marché unique, de l'acte unique européen ou encore de Schengen.

Mais Emmanuel Macron devrait aussi s'attarder sur le destin national de Jacques Delors, stoppé en 1995 après son renoncement à être candidat à l'élection présidentielle. "Ce que dira le président, c'est que la France ne serait pas la puissance souveraine que nous connaissons sans Jacques Delors", a fait savoir l'un de ses conseillers à la presse. Il s'attardera sur le rôle de l'ancien ministre de François Mitterrand au sein de la gauche sociale-démocrate, de la fin des années 60 à 1983, date à laquelle il convainc le président socialiste à maintenir la France dans l'Europe. En revanche, à six mois des élections européennes, il ne devrait pas être question de ce scrutin.

Un homme de "compromis" qui savait "convaincre"

Il sera aussi question de la "méthode Delors", que le président de la République rêverait d'appliquer avec succès à l'heure où l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale complique son mandat. "Jacques Delors a toujours prôné le compromis, cherché à établir des passerelles entre les bords politiques pouvant converger de bonne volonté", "a toujours cherché à confronter les oppositions fécondes", a dit l'un de ses conseillers, vantant sa capacité à "convaincre" : "C'est cet aspect important de la personnalité de Jacques Delors que le président sera amené à mettre en exergue", a-t-il ajouté.

La cérémonie débutera à 11 heures dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides. Comme toutes les cérémonies nationales, elle suivra un protocole bien précis, entamé à l'arrivée du chef de l'État sur les lieux. Sera ensuite prononcé son éloge funèbre, puis retentiront la sonnerie aux morts et la Marseillaise entrecoupées d'une minute de silence. "Une innovation liée à la dimension de l'œuvre européenne de Jacques Delors" sera toutefois observée : la Marseillaise sera suivie par l'Ode à la joie, hymne européen, interprété par l'orchestre de la Garde républicaine.