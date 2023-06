Mort de Nahel : LFI "n'appelle pas au calme", inadmissible pour la majorité et la droite

"Je n'appelle pas au calme." Voilà une phrase qui fait beaucoup de bruit dans la classe politique. Prononcée par le député LFI David Guiraud mercredi, elle a rajouté de l'huile sur le feu entre les partis politiques, défenseurs ou critiques des policiers et des violences urbaines survenues depuis la mort de Nahel, selon leur camp. "Je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice. Je n'appelle pas à la révolte non plus, mais ce sont les policiers qui doivent se calmer, ceux qui ont tué cet homme", a déclaré l'élu sur BFMTV.