Comment va se dérouler l'hommage national à Philippe de Gaulle, ce mercredi ?

Ce mercredi matin, Emmanuel Macron préside une cérémonie d’honneurs funèbres militaires en hommage à Philippe de Gaulle, aux Invalides. Le fils du général de Gaulle est décédé mercredi dernier à l'âge de 102 ans.

Le président de la République souhaite "honorer un parcours militaire et politique exemplaire". Ce mercredi 20 mars dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides, Emmanuel Macron préside une cérémonie d'hommage à l'amiral Philippe de Gaulle, fils du général, décédé mercredi dernier à l'âge de 102 ans. "L’hommage national qui lui sera rendu ce mercredi témoignera de son engagement indéfectible pour la Marine nationale, pour la France et pour les valeurs dont il portait l’héritage", indique l'Élysée ce mardi dans un communiqué dévoilant le déroulé de la cérémonie.

Celle-ci se déroulera comme tous les hommages nationaux. Elle débutera à 11h25 par l'arrivée dans la cour d'honneur du chef de l'État et de sa femme, Emmanuel et Brigitte Macron. Puis les honneurs seront rendus au président, avant d'entendre retentir la Marseillaise et de voir ce dernier passer en revue les troupes. Le cercueil de l'amiral fera ensuite son entrée dans la cour des Invalides, et Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre. La sonnerie "aux morts", une minute de silence puis de nouveau la Marseillaise seront jouées devant le cercueil de Philippe de Gaulle, avant qu'il ne quitte les lieux.

Rafale Marine et musique bretonne

La sortie du cercueil sera accompagnée par le bagad de Lann-Bihoué - ensemble de musique bretonne appartenant à la Marine nationale -, le survol d'un Rafale Marine, et la "Marche de la 2e DB" sera interprétée par la Musique de la Marine et le chœur de l’armée française.

Né le 28 décembre 1921 à Paris, Philippe de Gaulle, ancien élève de l’École navale, s’était engagé dès 1940 dans les Forces navales françaises libres. Il avait participé comme enseigne de vaisseau aux campagnes dans l’Atlantique Nord jusqu’en 1944, puis à la campagne de France (1944-45) dans la division Leclerc. Lieutenant de vaisseau en 1948, capitaine de corvette en 1956, amiral en 1980, il avait mis fin à sa carrière militaire deux ans plus tard. Il s'engagea ensuite en politique et fut sénateur pendant 17 ans. Il œuvra une partie de sa vie pour veiller sur l'héritage et la mémoire de son père.